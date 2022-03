Após dizer que greve do BC pararia novas chaves do Pix, sindicato nega

Além dos impactos no Pix, o movimento tem afetado a manutenção de outros sistemas e a divulgação de dados ao mercado financeiro. Na segunda-feira, o BC anunciou o adiamento, por tempo indeterminado, da divulgação de estatísticas do mês de fevereiro, que seriam publicadas durante a semana. O sindicato atribuiu o atraso à paralisação dos servidores.

Os funcionários do BC pressionam por um reajuste salarial de 26,6%, enquanto o governo de Jair Bolsonaro (PL) sinaliza possível aumento apenas a policiais federais. Atualmente, a remuneração dos analistas do BC varia de R$ 19.197,06 a R$ 27.369,67 ao mês.

Segundo ele, o monitoramento do sistema de pagamentos instantâneos também será prejudicado pela greve. Esse acompanhamento é um serviço para evitar que surjam problemas no sistema. Sem o monitoramento, a chance de ocorrer problemas é maior, e isso pode afetar os usuários.

"Estamos no meio de uma discussão sobre os serviços essenciais que serão mantidos durante a greve", disse Faiad à reportagem. "A criação de chaves será mantida. Já o cadastramento de novas empresas para mexer com o Pix está fechado", acrescentou.

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O Sinal (Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central) disse nesta quinta-feira (31) que a greve marcada para começar na sexta (1º) não vai interromper o cadastro de novas chaves do Pix em bancos e outras instituições. Na quarta-feira (30), o presidente do sindicato, Fábio Faiad, havia afirmado que o cadastro seria prejudicado pelo movimento. Em meio às negociações sobre a manutenção de serviços essenciais durante a greve, decidiu-se manter o serviço.

