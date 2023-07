Americanas cria caso atípico no Judiciário do Rio

Na decisão, ela determinava a nomeação do chamado watchdog (cão de guarda ou observador judicial) com o objetivo de interferir nas atividades das Americanas.

Na semana passada, pela terceira vez, o Órgão Especial do TJ-Rio cassou uma liminar concedida pela relatora do caso Americanas, a desembargadora Leila Lopes.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A recuperação judicial da Americanas trouxe nova surpresa. Decisões do juiz responsável pelo processo vêm sendo contestadas junto ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

