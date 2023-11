Americanas apresenta balanço de 2022 nesta segunda, 10 meses após fraude contábil

De acordo com relatório de acompanhamento mensal dos administradores judiciais da empresa, enviado à CVM no início de outubro, a Americanas tem 16 ações de despejo em andamento por falta de pagamento.

As operações da empresa ao longo do ano sofreram forte impacto. Nos primeiros sete meses da crise, mais de 9.000 funcionários foram demitidos.

Conselheiro da companhia, Sicupira foi apontado como o representante do trio diretamente ligado ao dia a dia da Americanas. Mas, em depoimento à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), disse que ficou 'em choque' ao receber ligação de Rial para tratar do escândalo contábil.

As suspeitas recaíram sobre a antiga diretoria da Americanas, que atravessou décadas na empresa. À exceção do ex-CEO Miguel Gutierrez, que se aposentou ao final de 2022 para passar o bastão a Rial, os demais diretores foram afastados semanas depois de o escândalo vir à tona.

Em 19 de janeiro, a empresa entrou em recuperação judicial, com dívidas declaradas de R$ 42,5 bilhões. Os maiores bancos do país são os principais credores da varejista, que em junho assumiu fraude nos balanços.

Na noite de 11 de janeiro, a Americanas divulgou um fato relevante ao mercado informando sobre "inconsistências contábeis" de R$ 20 bilhões, o que levou à renúncia do então CEO Sergio Rial e do principal executivo de finanças, André Covre, ambos recém-empossados.

Na quarta-feira (8), a B3 suspendeu a Americanas do Novo Mercado, onde estão, teoricamente, as empresas com o mais alto nível de governança corporativa. A empresa afirmou que vai apresentar recurso.

Participarão do evento o presidente da Americanas, Leonardo Coelho, e a diretora financeira e de relações com investidores, Camille Loyo Faria.

A varejista adiou por três vezes a publicação do balanço do ano passado --previsto originalmente para o final de março, depois para maio e, então, para o fim de outubro.

Serão divulgadas informações do ano passado e a revisão do balanço de 2021.

