AGU avalia acionar Google por exibir dólar a R$ 6,38, R$ 0,20 acima do último valor registrado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A AGU (Advocacia-Geral da União) informou, nesta quarta-feira (25), que avalia tomar medidas em relação ao buscador Google, por exibir valores superiores à cotação do dólar oficial.

De acordo com nota divulgada pelo órgão, o Google apresentou nesta quarta-feira a cotação do dólar a R$ 6,38, valor R$ 0,20 superior ao registrado no último fechamento oficial (23).

A advocacia encaminhou um ofício ao Banco Central pedindo informações sobre a cotação do dólar neste feriado com o objetivo de subsidiar eventual atuação da Procuradoria-Geral da União, órgão da AGU, no caso.

Na página em que relaciona suas fontes de informações financeiras, o buscador diz que "as taxas de câmbio e as cotações de criptomoedas são fornecidas pela Morningstar".

Em nota, o Google respondeu que o painel em questão não está sendo exibido mais e, sobre o valor exibido mais cedo, disse que os dados em tempo real exibidos na busca vêm de provedores globais terceirizados de dados financeiros.

"Trabalhamos com nossos parceiros para garantir a precisão e investigar e solucionar quaisquer preocupações. Mais informações sobre nossas fontes de dados podem ser encontradas aqui", disse.

Em 6 de novembro, quando o buscador também exibiu valores errados para a cotação da moeda americana, o gigante da tecnologia afirmou que "o recurso 'câmbio de moeda' é baseado em dados de terceiros e, em caso de imprecisões, removem as informações da busca e trabalham com o provedor dos dados para ajustá-las o mais breve possível."

Naquela data, o buscador indicava o dólar a R$ 6,19 por volta das 13h, enquanto o valor da moeda registrava baixa de 0,58%, sendo cotada a R$ 5,71.

O conversor de moedas foi removido da página de buscas tanto em novembro quanto nesta quarta.

Segundo a AGU, após a expedição de ofício com o pedido de informações ao Bacen, o Google deixou na tarde desta quarta de exibir a cotação de R$ 6,38 como resultado nas buscas realizadas pelos usuários.

"A atuação da AGU tem como objetivo combater a desinformação de dados econômicos de grande relevância para a sociedade brasileira", afirmou o advogado-geral da União, Jorge Messias.

No pedido destinado ao Bacen, a AGU também pede o esclarecimento de eventuais inconsistências no valor apresentado na plataforma digital, pois o último fechamento registrou o dólar cotado a R$ 6,18.

Além disso, solicita informações sobre o valor da moeda americana em outros países na mesma data, e se a cotação em outros países pode impactar o valor da moeda brasileira no feriado.

"De fato, causa estranheza que, em pleno feriado de 25/12, data sem Ptax (taxa de câmbio calculada pelo Banco Central), ocorra uma disparidade de informações relacionadas à cotação da referida moeda", diz o documento da AGU encaminhado ao Banco Central, com sinalização de urgência na resposta.