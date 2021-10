25 de Março espera superar desempenho do pré-pandemia neste Dia das Crianças

Neste ano, as lojas do Armarinhos Fernando também tiveram de equilibrar o aumento dos preços pelos fornecedores, com perda de margem de lucro. Segundo Ferreira, alguns itens foram reajustados nas fábricas em mais de 15%, especialmente os importados.

Para atender à demanda do Dia das Crianças e já do Natal, foram contratados 22 funcionários temporários para funções como atendimento e reposição de produtos. Em 2020, foram 17.

Segundo o gerente da rede, Ondamar Ferreira, a projeção positiva se baseia no movimento das lojas no começo de outubro, considerado alto para o mês e para a pandemia.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na região da 25 de Março, comércio popular de São Paulo, o Armarinhos Fernando espera ultrapassar os resultados do Dia das Crianças de 2019, antes do coronavírus.

