Welwitschia: Revelado o segredo de planta 'imortal'

Tem a forma muito característica, já que conta unicamente com duas folhas, que podem crescer de 10 a 13 centímetros por ano. Ao crescer, os extremos das folhas se esfarrapam e se enroscam entre si, gerando às vezes um aspecto similar ao de um polvo, tanto que é chamada popularmente de “polvo do deserto”.

Espécie é nativa do noroeste da Namíbia e sudoeste de Angola, áreas que apesar de ficar perto do Atlântico, são desérticas, com um nível de precipitações inferior a cinco centímetros por ano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.