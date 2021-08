Saiba como um tenente soviético evitou uma guerra nuclear com os EUA

Descartar os relatórios como um alarme falso e não informar seus supervisores, no final, o fez tomar a decisão certa. Não havia ataques de mísseis, mas uma falha técnica no software de detecção do aparelho.

Petrov disse, posteriormente, saber que se houvesse uma guerra, os Estados Unidos atacariam com toda a força, não com um reduzido número de mísseis. E sabia também que o satélite soviético era novo e poderia apresentar alguns problemas técnicos, por isso resolveu esperar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.