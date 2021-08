Na Coreia do Norte, quem cochilar na frente de ditador é executado

O governo de Kim Jong-un é marcado por denúncias de expurgos de autoridades altamente graduadas, entre as quais vários ex-ministros executados sob acusação de traição, de acordo com a agência de espionagem de Seul.

O jornal “JoongAng Ilbo” teve acesso a uma fonte próxima ao regime norte-coreano afirma que ambos os funcionários foram executados com armas antiaéreas em um centro militar em Pyongyang, capital do país.

A imprensa sul coreana divulgou que o Ministro da Educação Ri Yong-jin cochilou durante uma reunião com Kim e foi acusado de desrespeito. O ato só foi divulgado em agosto de 2016. O ex-ministro da Defesa, Hyon Yong-chol também foi executado, por ter adormecido durante um desfile no qual o ditador estava presente.

A Coreia do Norte é comandada pelo ditador Kim-jong-un, com leis severas de respeito impostas por ele. No país, cochilar na frente dele pode ser fatal.

