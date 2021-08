Museu do Egito recebe embarcação faraônica de mais de 4 mil anos

Ainda de acordo com a publicação, na antiguidade, embarcações do tipo eram enterradas em fossos perto de câmaras funerárias reais. Pela crença da época, esses barcos iriam transportar aqueles que morreram para a vida após a morte.

De acordo com informações da agência de notícias AFP, publicadas pelo site Uol, no último dia 7 deste mês agosto, o Egito realizou o transporte do barco solar ao Grande Museu Egípcio.

O maior e mais antigo artefato orgânico feito de madeira na história da humanidade, um barco de 42 metros de comprimento e pesando 20 toneladas, é a mais nova atração do já extraordinário Museu do Egito.

