5 locais religiosos onde o acesso ao público não é permitido

Guardados há mais de 12 séculos, os Arquivos Secretos do Vaticano, na Itália, contêm uma coleção de relíquias como as cartas escritas por Miguel Ângelo e os pedidos de ajuda da rainha escocesa Maria enviados ao Papa Sixtus V antes da execução dela.

Mas apenas um pequeno grupo de pessoas já foi autorizado a entrar no local, que guarda essa coleção de objetos e documentos históricos do mundo.

Não se conhece nem mesmo o local onde estariam esses materiais para evitar qualquer ato de conspiração e invasão, mas há especulação de que entre esses materiais proibidos estariam evidências de magia, demônios, extraterrestres e detalhes do apocalipse previsto na Bíblia.

Também estaria nesse local o Chronovisor desaparecido, que é um dispositivo capaz de permitir a seus usuários ver eventos passados ou futuros. Ele teria sido construído por um padre e cientista italiano, Pellegrino Maria Ernetti, para que pudesse testemunhar a crucificação de Cristo em primeira mão.

Entretanto, apenas um grupo seleto aprovado pelo Vaticano teria visto e acessado essas relíquias.

No Japão, com mais de 80.000 santuários nacionais, um é inacessível aos mortais comuns. O Ise Grand Shrine é um templo ornamentado com uma arquitetura intrincada, cuja manutenção é cara e reconstruída a cada 20 anos ao preço de milhões de dólares.

Ele foi construído para apaziguar a tradição xintoísta de morte e renovação, mas apesar de ser belo, não é permitida visitação, exceto aos membros da família imperial japonesa.

Os visitantes só podem olhar o templo de fora de onde só vê o telhado, devido ao alto muro que cerca o local.

CÚPULA DA ROCHA

Judeus e muçulmanos se reúnem no Monte do Templo, em Jerusalém, considerado um dos locais mais sagrados do mundo, existente desde o primeiro século a.C.

Mas é nas profundezas do santuário interno das paredes do templo que está um local exclusivo, cujo acesso é fortemente proibido à maioria porque teria sido o local, de acordo com as escrituras islâmicas, que Maomé subiu ao céu acompanhado do anjo Gabriel.

Já na Etiópia, a Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião guardaria a Arca do Convênio, artefato ornamentado de ouro que abriga os Dez Mandamentos bíblicos, cujo acesso é proibido às pessoas, sejam fiéis ou turistas.

Construída no século IV d.C., a existência da suposta relíquia levanta muitas dúvidas, mas apenas uma pessoa é autorizada a vê-la, um monge guardião especial nomeado por um predecessor.

Nos Estados Unidos (EUA), há também um local sagrado, na Casa Secreta da Igreja Mórmon, visto por poucos. Nesse local, cujas portas seriam reforçadas para suportar uma explosão nuclear, há um cofre secreto no qual estariam guardados segredos como 2,4 milhões de rolos de fita microfilme com os registros genealógicos. Esse material microfilme que dizem ser armazenados nas profundezas da montanha da cidade de Utah.

O cofre secreto da Igreja Mórmon seria conhecido por poucos que poderiam dizer o que há lá dentro, mas fortemente protegido, não se sabe nem mesmo qual seria a sua localização.