Esquilos fazendo acrobacias viralizam na internet; veja vídeo

Muitos atletas famosos da ginástica poderiam se inspirar em animais como os esquilos flagrados fazendo parkour, ou seja, fazendo acrobacias movendo-se de um ponto para o outro com rapidez, usando todas as capacidades motrizes do corpo humano.

Um vídeo que viralizou na Internet mostra exatamente isso: os bichinhos realizavam elaboradas acrobacias em busca de amendoins.

Estudos divulgados pela Revista Science, em 5 de agosto deste ano, revelam que pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, testaram a agilidade de esquilos dentro do campus.

O objetivo era tentar entender como eles manobram em torno da copa das árvores, algo que poucos sabem como funciona verdadeiramente.

O estudo aconteceu de maneira estratégica para buscar bons resultados: a equipe montou no bosque de eucaliptos da universidade, um aparato de madeira, com acessórios para que os bichos pudessem escalar.

Os equipamentos estavam munidos de amendoins e com diversas hastes, para simular os galhos que os esquilos pulam. Na outra extremidade, havia uma xícara com a guloseima favorita deles, onde saltavam com mais velocidade para alcançar os amendoins.

A partir daí os pesquisadores aumentaram a distância para desafiar a capacidade dos roedores. Os esquilos então fizeram verdadeiras acrobacias revelando habilidades inusitadas, mudando a estratégia de saltos.

HABILIDADES

Para os estudiosos, os esquilos mostraram habilidades. “Quando saltam por uma lacuna, ainda assim, decidem onde decolar com base em uma compensação entre a flexibilidade do ramo e o tamanho da lacuna que devem saltar”, disse o primeiro autor Nathaniel Hunt, que era aluno de doutorado em Berkeley durante o estudo.

Os esquilos, mesmo perdendo o controle em alguns saltos mais longos não caíram, ou seja, se mantiveram firmes: “Se errarem, eles não atingirão seu centro de massa bem no poleiro; eles são incríveis em conseguir agarrá-lo”, disse Hunt, destacando que eles balançam por baixo e por cima, mas simplesmente não caem.

O novo estudo não só destaca apenas a habilidade dos esquilos fazendo acrobacias, mas também aponta que eles serão usados futuramente para projetar robôs ágeis. Isso porque os autores do artigo pertencem a um consórcio financiado pelo US Army Research Office cujo objetivo é desenvolver um robô com capacidades ‘esquilares’, ou seja, possam se mover com agilidade nos ambientes, assim como os esquilinhos saltando de galho em galho.