Durante colonoscopia, médico acha joaninha no intestino de homem

Órgão responsável por absorver todos os nutrientes e água do organismo antes da formação das fezes, o intestino grosso fica no final do sistema digestivo.

Encontrar um inseto nesse local não é nada comum, e foi o que aconteceu com um homem de 59 anos nos Estados Unidos, em 2019.

Uma joaninha foi encontrada no intestino grosso do homem, que não teve o nome divulgado, durante uma colonoscopia. O animal foi retirado em perfeito estado.

O achado virou um estudo de caso porque, de acordo com os médicos, o homem não tinha comorbidades e possivelmente a joaninha acabou conservada devido ao próprio procedimento da colonoscopia.

Esse exame consiste na inserção, pelo ânus, de uma pequena câmera que percorre todo o caminho do reto e do intestino grosso, constituindo-se uma excelente ferramenta para o diagnóstico de úlceras e tumores de forma precoce, que salvam milhares de vidas.

Para que o exame aconteça, todas as barreiras precisam ser retiradas, ou seja, todo o intestino precisa ficar livre de qualquer sinal de cocô para facilitar a visualização das paredes do intestino grosso.

Com isso, o paciente precisa tomar uma boa dose de laxante, como deste paciente, no qual o polietilenoglicol foi aplicado.

CONSERVADA

Na avaliação dos médicos, esse composto permitiu que a joaninha, já morta, passasse mais rapidamente pelo estômago e pelo intestino, sem sofrer a ação de enzimas digestivas. A morte se deu pela ação do ácido clorídrico do estômago e da ausência de oxigênio no intestino. Mas o seu exoesqueleto acabou conservado.

Na verdade, já houve vários outros casos de artrópode detectado no sistema digestivo de uma pessoa durante um exame. Uma coleção de imagens curiosas é compartilhada pelo médico Keith Siau, em seu Twitter pessoal.

Especialista no sistema gastrointestinal, Siau já atendeu o caso de uma barata encontrada durante o mesmo tipo de exame.

A questão levantada é como os insetos entraram, já que os pacientes não os comeram. Mas há suposições interessantes nesse aspecto, segundo os médicos.

Muitas pessoas dormem de boca aberta, hora em que os insetos podem acabar entrando no nosso sistema digestivo.

Além disso, insetos menores como pulgões e formigas estão presentes em diversos alimentos e, estatisticamente, muita gente já comeu algum por acidente.