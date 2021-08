Cruzeiro colide com recife de corais e causa destruição gigantesca

Em entrevista à BBC, moradores do local não esconderam a preocupação com a consequência dos impactos nas atividades turísticas e na vida econômica deles.

A companhia responsável pela operação da viagem, a Noble Caledonia, lamentou o incidente considerado por ela de “infeliz” e acrescentou estar “firmemente comprometida com a proteção do ambiente” e que vai apoiar a investigação.

Situado numa zona remota do leste do arquipélago indonésio junto à Papua ocidental, a comunidade de Raja Ampat recebeu a notícia classificada como trágica. E exige reparos, mesmo que imediatamente de ordem financeira, para compensar os prejuízos.

O chefe da equipa de investigação da Universidade de Papua, Ricardo Tapilatu, anunciou que irá à justiça para que a empresa possa ser condenada a pagar uma compensação entre os US$ 1,28 a US$ 1,92 milhões de dólares.

De acordo com avaliações de especialistas locais, a recuperação pode chegar um custo de mais de US$ 16,2 milhões, o equivalente em 15,2 milhões de euros.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.