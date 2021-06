Cirurgias plásticas foram criadas para atender soldados feridos em guerra

Com a técnica, Gillies e sua equipe multidisciplinar conseguiram excelentes resultados trabalhando com retalhos e enxertos de pele e ossos das costelas transplantados. Esse médico foi também foi responsável pela primeira cirurgia de mudança de sexo de feminino para masculino.

Gillies desenvolveu uma técnica que consistia na retirada de um tubo de pele saudável de um local não atingido, do peito ou costas, para conectar uma das extremidades do tubo ao local em que o transplante seria realizado, mantendo o fluxo sanguíneo.

Inicialmente, as feridas abertas eram apenas costuradas e acabavam por originar cicatrizes enormes, marcando o corpo para sempre. Gillies, no entanto, começou a fazer intervenções buscando amenizar o problema, recrutando uma equipe que incluía não apenas médicos, mas também desenhistas, escultores e fotógrafos, ou seja, pessoas capazes de esculpir rostos a partir de carne viva.

Papiros encontrados na Índia de 2000 anos a.C, já registraram o uso de técnicas rudimentares visando a reconstrução de partes do corpo, especialmente do nariz, por conta de mutilações usadas por hindus para castigar pessoas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.