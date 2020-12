Conheça os alimentos que baixam o colesterol ruim e quais evitar

O colesterol tem papel importante na nossa saúde, sendo matéria prima para alguns hormônios, o que o torna perigoso se os níveis estiverem desregulados, favorecendo doenças cardiovasculares.

Manter o colesterol bom em dia é uma questão de alimentação saudável, e os profissionais Dennys Esper Corrêa Cintra, professor das disciplinas de Nutrigenômica, Farmacologia e Avaliação Nutricional da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas); Daniel Magnoni, cardiologista e nutrólogo do HCor (Hospital do Coração-SP) e Marcelo Assad, presidente do Departamento de Cardiologia Clínica da Socerj (Sociedade de Cardiologia da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro), listaram para o Viva Bem quais alimentos devem ser consumidos e quais devem ser evitados.

O que comer?

Sardinha em lata: O ômega-3 presente no alimento, protege o coração e reduz os triglicérides. Duas porções por semana são suficientes para aproveitar os benefícios.

Abacate: Rico em gorduras boas, diminuem o colesterol ruim e triglicérides. Possui potássio e magnésio, que favorecem a capacidade anti-inflamatória do organismo.

Soja: Consumir de 15 a 30 gramas de alimentos a base de soja por dia está associado a redução do colesterol ruim.

Farelo de aveia: Rico em fibras solúveis, levam o colesterol do alimento para as fezes. Além disso, essas fibras também são fermentadas pelas bactérias do intestino, gerando ácidos graxos de cadeia curta que caem na corrente sanguínea e diminuem a absorção do colesterol ruim.

Morango: Pesquisas apontam que comer morangos todos os dias por 30 dias, reduz significativamente os níveis de colesterol total, colesterol ruim, e triglicérides.

O que comer menos?

Ovo: Existem estudos que divergem sobre o ovo e o colesterol ruim, por isso o ideal é moderar e comer no máximo três ovos por semana.

Carne de porco: Fontes de proteína animal são ricas em gordura saturada, por isso prefira cortes magros, como o lombo por exemplo.

O que evitar?

Óleo de coco: Um dos queridos das dietas, pode fazer mal por ter os níveis de gordura saturada altíssimos. De acordo com o posicionamento da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia), quando comparado a óleos vegetais menos ricos em ácido graxo saturado, ele aumenta o colesterol total (particularmente o LDL-colesterol), o que contribui para um maior risco cardiovascular.

Gordura Trans: Biscoitos recheados e pipoca de micro-ondas, devem ser excluídos por aumentarem a concentração plasmática de colesterol ruim e induzirem intensa lesão aterosclerótica, condições que elevam o risco cardiovascular.

Fígado: O alimento é muito saudável, mas para quem já está com o colesterol alto, ele pode ser prejudicial, por ser o orgão que é fonte principal do colesterol no organismo.