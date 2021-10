Ufam divulga resultado final do concurso com vagas em Manaus e no interior

Manaus/AM - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) divulgou nesta sexta-feira (01) os resultados finais das seleções dos concursos públicos para preenchimento de vagas no nível médio e superior.

Para cargos de nível médio, foram disponibilizadas 11 vagas, com lotações em Benjamin Constant (AM), Coari (AM), Humaitá (AM), Itacoatiara (AM), Parintins (AM) e Manaus (AM), para os cargos de Assistente em Administração, Técnico de Tecnologia da Informação; Técnico de Laboratório/ área: Artes Visuais; Técnico de Laboratório/ área: Informática; Técnico de Laboratório/ área: Ciências da Natureza; Técnico de Laboratório/ área: Micologia; Técnico de Laboratório/área: Fisiologia Humana e Técnico em Contabilidade.

Já para os cargos de nível Superior, distribuídos nas Unidades Acadêmicas de Benjamin Constant (AM), Coari (AM), Parintins (AM), e Manaus (AM), foram disponibilizadas, ao todo, oito vagas para Analista de Tecnologia da Informação/ área: Infraestrutura; Assistente Social; Contador; Médico/área: Clínica Geral e Museólogo.