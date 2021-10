Com vagas para Manaus, inscrições para concurso do CRB terminam nesta semana

Os salários oferecidos variam de R$ 1.100,00 a R$ 4.770,00, acrescidos de benefícios como vale-alimentação, no valor de R$ 900,00 por mês; plano de saúde (subsídio de até 80% nos termos e limites máximos definidos em Portaria Interna do CRBio-06); plano de cargos e salários; e vale-transporte.

Manaus/AM - Termina, nesta quinta-feira (14), as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Biologia 6ª Região (CRBio-6). O certame oferece 115 vagas para Manaus com salários que variam de R$ 1.100,00 a R$ 4.770,00, mais benefícios.

