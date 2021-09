Concurso da Marinha oferece 20 vagas com salário de quase R$ 4 mil no Amazonas

Manaus/AM - A Marinha do Brasil está com concurso aberto para o preenchimento de 20 vagas para o cargo de Sargento no quadro Técnico de Praças da Armada. Os salários variam de R$ 1.414,82 a R$ 3.825,00.

Podem se inscrever homens com idade de 18 a 25 anos (completados até 1° de janeiro de 2022), e que tenham formação técnica de nível médio.

As inscrições custam R$70 e devem ser feitas no site da Marinha. O prazo para as mesmas se encerram no próximo dia 26 de setembro.

No total são 8 vagas para a área de eletroeletrônica e 12 para mecânica. Os interessados nas vagas de eletroeletrônica devem possuir formação em automação industrial, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica ou mecatrônica.

Candidatos às vagas de mecânica, devem ter cursos de manutenção automotiva, manutenção de máquinas industriais, manutenção de máquinas navais, manutenção de máquinas pesadas, mecânica, mecânica de precisão, mecatrônica ou refrigeração e climatização.