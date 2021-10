Will Poulter será Adam Warlock em Guardiões da Galáxia 3

​​"Bem-vindo à família Guardiões, Will Poulter. Ele é um ator incrível e um cara maravilhoso. Vejo você em algumas semanas", escreveu o cineasta no Twitter.

O ator Will Poulter vai interpretar o herói Adam Warlock no novo filme dos Guardiões da Galáxia Vol.3. A informação foi confirmada pelo diretor James Gunn.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.