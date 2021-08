Trailer oficial de Homem-Aranha 3 mostra Doutor Estranho e Dr. Octopus

O vilão foi um dos mais icônicos, visto em Homem-Aranha 2 (2004) com Tobey Maguire. Nesse trailer não houve menção ao ator, nem a Andre Garfield, como os fãs especularam a meses a formação de um aranhaverso no novo longa.

Após uma versão inacabada do trailer de Homem-Aranha 3 vazar no Tik Tok, a Sony divulgou o video oficial, onde confirma a participação de Doutor Estranho e o retorno do eterno vilão Dr. Octopus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.