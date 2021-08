Trailer de Homem-Aranha 3 vaza e revela personagens antigos no novo filme

A Marvel e a Sony Pictures estão criando um suspense faz alguns meses para o lançamento do trailer de ‘Homem-Aranha: Sem Volta para Para’, e isso só resultou em uma coisa: o vídeo vazou na internet e só confirmou o que já esperávamos que iria ser abordado no filme.

Na realidade, o conteúdo do vídeo trata-se de uma versão inacabada gravada por alguém através do celular, com uma qualidade ruim, mas o suficiente para mostrar o que os fãs ansiosos queriam ver e confirmar teorias, incluindo a participação do Doutor Estranho, interpretado por Benedict Cumberbatch, e o multiverso.

Ao que parece, o vazamento foi feito por Wassila Lmouaci, que já trabalhou em outros projetos da Marvel, como em ‘Homem-Formiga e a Vespa’ e ‘Thor: Ragnarok’. O vídeo ainda é muito cru e as cenas ainda estão sem efeitos visuais, visto que não ainda receberam o tratamento digital necessário.

Os fãs apostam que a Sony divulgará o trailer nesta segunda-feira (23) durante o CinemaCon, evento dedicado para o mundo da cinematografia que ocorre em Las Vegas. O vazamento apenas reforça que já teríamos alguma novidade do novo filme.

No trailer, podemos ver alguns spoilers sobre a trama do longa, embora nada que os rumores anteriores não tenham indicado. Doutor Estranho irá ajudar Peter Parker à desfazer alguns erros que o herói cometeu no passado que levou as pessoas à conhecerem sua real identidade.

Com isso, vemos uma série de cenas que sugerem a volta de vilões antigos, incluindo uma bomba do Duende Verde e raios do Electro. Então, alguém diz para Peter tomar cuidado com o que deseja, após isso vemos Alfred Molina entrar com seus tentáculos de Doutor Octopus e o trailer acaba. Ainda nenhuma informação ou menção de Tobey Maguire ou Andrew Garfield, mas nossas esperanças não acabaram.