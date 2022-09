Trailer de Enola Holmes 2 é divulgado pela Netflix; vem ver

A Netflix liberou o trailer de Enola Holmes 2, durante o Festival Tudum neste sábado (24). O evento divulga as novidades e lançamentos da Netflix.

Nas cenas, Millie Bobby Brown (Stranger Things) aparece em ação ao lado de Henry Cavill (Superman), que interpreta Sherlock Holmes na trama protagonizada pela irmã do famoso detetive. “Agora uma detetive de aluguel, Enola (Millie) assume seu primeiro caso oficial para encontrar uma garota desaparecida, enquanto as faíscas de uma perigosa conspiração acendem um mistério que requer a ajuda de amigos – e do próprio Sherlock (Henry Cavill) — para desvendar”, diz a sinopse da sequência.

Millie participou do Tudum para a divulgação do longa. O filme estreia no dia 4 de novembro na Netflix.