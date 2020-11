Teocracia em Vertigem: Especial de natal do Porta dos Fundos ganha trailer

O Porta dos Fundos vai lançar um novo especial de natal. Intitulado Teocracia em Vertigem o projeto é inspirado no longa Democracia em Vertigem, e tem participação de Petra Costa.



Este ano o projeto será lançado no Youtube no dia 10 de dezembro.



Vale lembrar que o especial do ano passado, A Primeira Tentação de Cristo, lançado na Netflix foi alvo de polêmicas após representar Jesus Gay, chegando a ponto de a Justiça do Rio de Janeiro ordenar a retirada do conteúdo do ar, porém o STF derrubou o pedido de censura.