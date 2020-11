Deadpool 3 é confirmado e ganha novidades; confira

Deadpool vai ganhar um novo filme, e de acordo com o Deadline a Disney já contratou roteiristas.

As irmãs Wendy Molyneaux e Lizzie Molyneaux-Loeglin foram as escolhidas para roteirizar a produção que conta com o retorno de Ryan Reynolds.

Deadpool 3 será o primeiro produzido pela Marvel Studios, após a fusão da Fox e Disney. Os dois primeiros filmes feitos antes do acordo entre as empresas tinham classificação só para maiores.

Vale lembrar que o segundo filme da franquia, bateu o recorde do primeiro e se tornou um dos filmes de maior bilheteria da história.