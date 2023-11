Sucesso na Netflix, Ilhados com a Sogra vai ganhar 2ª temporada

A ideia do programa era ser um reality diferentão, e deu tanto certo que Ilhados com a Sogra foi renovada e vai ganhar uma 2ª temporada na Netflix. A produção em formato inédito e original do Brasil, ficou no top das mais assistidas desde a estreia.

Com apresentação de Fernanda Souza, o reality acompanha uma competição entre filhos, genros, noras e suas sogras, presos em uma ilha deserta no litoral de São Paulo. Os participantes escolhidos tem problemas graves com suas sogras, e enquanto os filhos são separados para acompanhar a dinâmica de fora, as sogras devem se conectar com genros e noras, para vencer as provas e conquistar o prêmio de R$ 500 mil.

O programa também conta com a ajuda da psicóloga Sheila Karlson, que orienta nos embates pesados entre as famílias.

A 2ª temporada ainda não tem previsão de estreia.