'Stranger Things': roteiristas indicam que última temporada deve ter oito episódios

Os irmãos Duffer, que comandam a equipe de roteiristas da série Stranger Things, da Netflix, deram pistas que indicam que a quinta e última temporada da produção deve ter oito episódios. A dica foi dada por uma foto compartilhada nas redes sociais de um quadro enumerando as cenas. A produção já trabalha no embate final entre Eleven (Millie Bobby Brown) e o Mundo Invertido.

A temporada mais recente de Stranger Things foi a mais longa, dividida em duas partes, com treze horas de conteúdo. A trama final, que ainda está no início dos trabalhos e filmagens, entretanto, pode sofrer alterações ao longo do desenvolvimento.

A duração de horas, contudo, deve ter mais tempo de exibição com extras de despedidas do elenco, cenas musicais marcantes, bastidores da produção, entre outros temas.

Stranger Things é a série mais assistida da Netflix em língua inglesa e marcou muitos sucessos com cenas como a de Eddie (Joseph Quinn) tocando a música Master Of Puppets, do Metallica, para atrair os morcegos do Mundo Invertido.