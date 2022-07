Star+ divulga data de estreia no Brasil do longa 'Influencer de Mentira'

A estreia no Brasil do longa Influencer de Mentira foi confirmada pela Star+ nesta sexta-feira, 22, que também liberou o pôster oficial do filme. A produção chega ao País no dia 29 de julho.

O filme conta com Dylan O'Brien no elenco, no papel do famoso influencer Colin. Mia Isaac também faz parte da trama, interpretando uma vítima verdadeira do atentado.

A aspirante a escritora Danni Sanders (Zoey Deutch), que é praticamente invisível, sem perspectivas românticas e sem seguidores nas redes sociais, decide fingir ser influencer digital para alavancar seu status social.

O que pareciam ser simples e inocentes montagens em Paris, tornaram-se um pesadelo: quando a capital francesa é palco de um atentado, Danni vira a principal personagem da mídia local sobre o ocorrido, caindo em uma mentira maior do que ela jamais imaginou.





O trailer do filme foi liberado na última quinta-feira, 21.