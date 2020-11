Soul ganha novo teaser super fofo; assista

A Disney/ Pixar divulgou mais um trailer incrível da animação Soul. O longa aborda o mundo espiritual através da musica.



Na trama, Joe Garner é um professor de música do ensino médio que sonhava em ser um músico de jazz, e finalmente teve a chance depois de impressionar outros músicos durante um ensaio aberto no Half Note Club. No entanto, um acidente faz com que sua alma seja separada de seu corpo e transportada para o “You Seminar”, um centro no qual as almas se desenvolvem e ganham paixões antes de serem transportadas para um recém-nascido. Joe deve trabalhar com almas em treinamento, como 22, uma alma com uma visão obscura da vida depois de ficar preso por anos no You Seminar, a fim de retornar à Terra.

Jamie Foxx e Tina Fey estão no elenco de vozes principal, como o professor Joe Gardner e Alma, conhecida como 22.

Soul estreia direto no Disney+ em 25 de dezembro.