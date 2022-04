‘A Sogra Que Te Pariu’: segunda temporada é confirmada após série entrar para ranking mundial

A Netflix confirmou nesta quarta, 27, a renovação dos contratos para a segunda temporada de A Sogra Que Te Pariu, sitcom protagonizada por Rodrigo Sant’Anna, que se tornou a sexta série mais assistida em língua não-inglesa na plataforma.

As mais de 11 milhões de horas assistidas no mundo inteiro chamaram atenção do streaming para a produção de humor, que no Brasil, ficou em segundo lugar no ranking de séries mais vistas durante as duas últimas semanas.

"Vocês pediram e vai ter segunda temporada de A Sogra Que Te Pariu sim! E quem achar ruim, vai pra casa do cacete!", publicou a Netflix em comunicado oficial sobre a renovação.

Rodrigo Sant'Anna, que dá vida à protagonista, dona Isadir, uma senhora que se muda para a casa do filho durante a pandemia e acaba ficando por lá, para criar confusão com a nora, se emocionou com o anúncio. Ele também usou as redes sociais para um agradecimento emocionado. “Muito feliz, dona Netflix Brasil!”, comentou o humorista que agradeceu o momento da carreira nos stories.