Sob Pressão retorna nesta terça com episódios especiais sobre Covid-19

A série 'Sob Pressão', da Globo, retorna nesta terça-feira (6) com dois episódios especiais sobre a pandemia de Covid-19.

A trama se passa nos meses de abril e maio, segundo e terceiro mês da pandemia no Brasil, Carolina e Evandro, vividos por Marjorie Estiano e Julio Andrade, retornam ao Rio de Janeiro e são convocados para trabalhar em um hospital de campanha.

“Essa obra tem essa relevância de tentar informar e conscientizar através da proximidade que a dramaturgia traz, entrando na casa das pessoas, mostrando a intimidade dos casos, nomes, relações, personalidades”, disse Marjorie.

A série foi gravada em um hospital cenográfico. A produção foi descrita com a consultoria do médico Marcio Maranhão, autor do livro Sob Pressão - Plantão Covid.