Luta dos professores chega aos cinemas no filme 'Abraço'

Vencedor de um dos festivais de cinema mais importante do País, o Cine PE, com o prêmio "Melhor Filme" (Júri Popular), o longa-metragem "Abraço", dirigido por DF Fiuza, chega aos cinemas e drive-ins no dia 15 de outubro. No próximo dia 29 o filme será lançado nas plataformas digitais.

O filme retrata o ano de 2008, quando os professores sergipanos travam uma luta jurídica com o governo do estado para evitar a perda de direitos já conquistados. A mobilização contou com mais de 30 mil professores de todas as partes do estado que deixam suas escolas e partem em uma longa jornada para a capital, Aracaju. Nesse contexto, conhecemos a professora Ana Rosa, que vive o desafio de ser mãe, mulher e dirigente sindical.

Baseado em fatos reais, "Abraço" contou com a participação de mais de 500 figurantes reais e outros 80 atores locais, de Sergipe, desconhecidos do grande público. A trilha sonora do filme foi composta por André Abujamra e Eron Guarnieri, com participação de Chico César e execução da Orquestra Filarmônica do Estado de Sergipe.

Apesar da crítica social contida na obra, trata-se de um filme de ficção que aborda o drama pessoal de uma professora dividida entre a defesa de seus direitos profissionais e a rotina doméstica em sua casa.

O filme ainda foi contemplado com os prêmios de Melhor Atriz e Melhor Trilha Sonora Original no festival pernambucano.

"Abraço" foi integralmente patrocinado com recursos próprios pelo Sindicato dos Professores de Sergipe. Programado inicialmente para ser lançado nos cinemas em 1o de maio, Dia do Trabalhador, o longa teve sua estreia adiada por conta da pandemia.

Confira o trailer: