'Santo', série espanhola com Bruno Gagliasso, ganha data de estreia na Netflix

O elenco da série também conta com o brasileiro Luiz Felipe Lucas, a portuguesa Victoria Guerra e as espanholas Greta Fernández e María Vázquez. Veja o teaser:

De acordo com a Netflix, o ator viveu em Madri entre abril e outubro de 2021 para as filmagens da série, que então seguiram para Salvador, na Bahia. "Meu trabalho em Santo foi visceral. Sem dúvidas, a preparação mais intensa de toda a minha carreira", disse Gagliasso em comunicado.

A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 3, que a série espanhola Santo, que tem o brasileiro Bruno Gagliasso no elenco, já tem data de estreia. A produção chega à plataforma no dia 16 de setembro.

