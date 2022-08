‘Batgirl’ tem lançamento cancelado pela Warner; filme da heroína estava quase finalizado

A Warner Bros. pegou os fãs dos heróis do universo da DC Comics de surpresa hoje (2) ao cancelar o lançamento de “Batgirl” em todas as plataformas - cinema e na HBO Max.

Segundo o site norte-americano TheWrap, o filme teve o orçamento ultrapassado devido aos transtornos causados pela pandemia da covid-19, com estimados US$ 90 milhões, quase R$ 500 milhões no câmbio atual -, e o estúdio não quis investir mais dinheiro no projeto, que já estava praticamente finalizado.

O filme seria estrelado pela atriz Leslie Grace (In the Heights) no papel de Barbara Gordon (Batgirl) e teria Michael Keaton de volta no papel de Batman.

Os chefões do estúdio decidiram que o filme simplesmente não funciona. A ideia é fazer grandes filmes do universo da DC Comics, o que eles não acham ser o caso de “Batgirl”.

A decisão vem sendo criticada por fãs dos filmes de super-heróis, já que o estúdio cancelou um filme protagonizado por uma atriz negra enquanto continua produzindo “The Flash”, protagonizado por Ezra Miller que está enfrentando diversos escândalos e acusações.