Round 6: 68% dos brasileiros acreditam que pessoas podem fazer coisas horríveis por dinheiro, diz pesquisa

Questões sobre comportamentos éticos, similaridades com a realidade e julgamentos sobre os personagens levaram 68% dos brasileiros a acreditarem que as pessoas são capazes de coisas horríveis por dinheiro, e 83,7% acreditam que o dinheiro não deveria protagonizar os comportamentos das pessoas.

"Batatinha frita, 1, 2 ,3…". Essa frase nunca mais será a mesma depois do sucesso da série Round 6. A trama sul coreana atraiu atenção do mundo todo e é um exemplo de produções fora da curva que despertam curiosidade. Embora apresente brincadeiras infantis, a competição entre os adultos coreanos tem como pano de fundo a luta pela sobrevivência, custe o que custar. As provas exigem inteligência, astúcia e controle emocional e caso não sejam cumpridas, o destino é fatal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.