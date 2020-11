Robert Englund entra para elenco de Stranger Things; confira novidades

Robert Englund, que deu vida a Freddy Krueger, entrou para o elenco da quarta temporada de Stranger Things. A série divulgou os novos nomes do elenco e ainda revelou que o primeiro episódio foi intitulado The Hellfire.

Robert Englund (A Hora do Pesadelo) será Victor Creel, um homem perturbado e intimidador que está aprisionado em um hospital psiquiátrico por um assassinato brutal em 1950



Eduardo Franco (Fora de Série) será Argyle, novo melhor amigo de Jonathan. Um adorável chapado que orgulhosamente entrega pizzas para a Surfer Boy Pizza



Jamia Campbell Bower (Crepúsculo) será Peter Ballard, um sujeito carinhoso que trabalha como funcionário de um hospital psiquiátrico. Cansado da brutalidade que vê dia após dia, será que ele fará algo sobre isso?



Sherman Augustus (Westworld) interpretará o Coronel Sullivan, inteligente e impaciente, que sabe como acabar com o mal em Hawkins de uma vez só.



Mason Dye (The Golbergs) será Jason Carver, um atleta rico e bonito que namora a garota mas bonita da escola. Mas com uma nova ameaça em Hawkins, seu mundo perfeito começa a desabar.



Tom Wlaschiha (Game of Thrones) será Dmitri, um esperto e charmoso guarda de prisão russo. Será que ele pode ser confiado?



Nikola Djuricko (Legends) será Yuri, um suspeito e imprevisível contrabandista russo, que ama piadas ruins, dinheiro e manteiga de amendoim.



Joseph Quinn (Game Of Thrones) será Eddie Munson, o chefe do clube oficial de D&D da escola de Hawkins, o Hellfire Club.

As filmagens do quarto ano retornaram em setembro, após pausa devido a pandemia de Covid-19, e ainda não possui previsão de estreia.