Monster Hunter tem novo trailer internacional divulgado; Confira

Monster Hunter, filme de adaptação dos jogos da CAPCOM, ganhou mais um trailer internacional e dessa vez destaca mais as criaturas da franquia. Confira abaixo:

Paralelo ao nosso mundo, existe outro: um mundo de poderosos e perigosos monstros que controlam seus territórios com ferocidade mortal. Quando a Tenente Artemis (Milla Jovovich) e seu esquadrão de elite são transportados através de um portal que liga os dois mundos, eles vão ser confrontados com a experiência mais chocante de suas vidas. Em sua desesperada tentativa de voltar para casa, a corajosa tenente encontra um caçador misterioso (Tony Jaa), cujas habilidades únicas permitiram com que ele sobrevivesse nessa terra hostil. Enfrentando incansáveis e aterrorizantes ataques dos monstros, os dois guerreiros se unem para lutar contra eles e encontrar um meio de voltarem para casa.

Monster Hunter é uma franquia de RPGs que começou no PlayStation 2 e se passa em um universo no qual existem vários monstros para serem caçados ou capturados. O jogo gerou derivados como animes, mangás, jogos de carta, etc.



O filme já tem previsão de lançamento para 25 de dezembro.