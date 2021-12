Remake de Invasão Zumbi ganha título e data de estreia

A Warner divulgou o título oficial do remake americano de Invasão Zumbi. De acordo com o Deadline, o longa será intitulado ‘The Last Train to New York e será lançado em 21 de abril de 2023. O filme original é coreano, e fez muito sucesso arrecadando US$ 85 milhões nas bilheterias. Na trama, uma epidemia zumbi se espalha pela Coreia do Sul, enquanto passageiros lutam para sobreviver em um trem que vai de Seul para Busan. Vale lembrar que o filme também tem uma continuação, intitulada Invasão Zumbi 2: Península.

