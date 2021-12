Remake da novela ‘Café com Aroma de Mulher’ estreia na Netflix

A clássica novela que fez sucesso no Brasil ao ser exibida pelo SBT, ‘Café com Aroma de Mulher’ ganhou um remake em forma de série, e a produção foi disponibilizada nesta quarta-feira (29) na Netflix. A trama acompanha a história de amor entre Gaivota, uma trabalhadora rural, e Sebastián, o herdeiro da aristocracia cafeeira. Laura Londoño, Mabel Moreno, Diego Cadavid, Lincoln Palomeque e William Levy estrelam a nova versão.

