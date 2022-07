Netflix sofre apagão após estreia de Stranger Things

O fato de a Netflix ter decidido dividir a quarta temporada de Stranger Things só ajudou a aumentar as expectativas dos fãs, que agora podem ser atendidas (ou esmagadas) com o lançamento dos dois episódios finais do capítulo.

Vários usuários foram às mídias sociais para expressar sua insatisfação com o problema da plataforma, com a Netflix exibindo mensagens e notificações pedindo aos fãs que tentassem novamente mais tarde.

