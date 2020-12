Netflix divulga novo trailer de Bridgerton; vem ver

A Netflix divulgou hoje (14), um novo trailer oficial da série de época ‘Bridgerton’. A obra é baseada nos romances homônimos de Julia Quinn e tem data de estreia marcada para 25 de dezembro.

Assista o trailer:

A história acompanha as vidas dos oito irmãos da família Bridgerton, uma das mais importantes da alta-sociedade inglesa do século XIX. A adaptação é supervisionada pela icônica Shonda Rhimes, partindo do contrato que assinou com a plataforma de streaming em 2017.

O elenco é completo por Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Jonathan Bailey, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Harriet Cains e outros.