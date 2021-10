Mês das Crianças: Globoplay e Netflix trazem novidades na programação infantil

O mês das crianças tem uma programação especial nos serviços de streaming. Confira o que entre no catálogo da Globoplay e Netflix durante o mês de outubro.

Na Globoplay, até o dia 15 de outubro, a plataforma disponibiliza um conteúdo infantil novo por dia. São títulos como O Inverno Mágico, Hotel Transilvânia, Rev & Roll e Barbie em o Lago dos Cisnes, entre outros filmes, séries e desenhos.

A série original Vlog da Berê - A Fantástica Farmácia de Ondion (spin off de D.P.A. - Detetives do Prédio Azul) estreia a segunda temporada no dia 12 de outubro e é comandada pela feiticeira Berenice (Nicole Orsini), agora na adolescência. Os episódios inéditos contam com um novo cenário: a Fantástica Farmácia Filomilus, em Ondion, local mágico e milenar dedicado aos estudos de alquimias bruxas e atendimento para os mais variados pacientes.

Letícia Pedro retorna como Mila, a primeira capa vermelha do Prédio Azul; Juliana Alves será a Dra. Sigfrida, a renomada alquimista à frente da farmácia; já Livian Aragão chega como Najara, uma bruxa bailarina; e Totia Meireles viverá a tia Theodora, tragicamente mordida pelo filho do Drácula. A atração também estreia no Gloob no dia 17 de novembro e terá exibição semanal.

Já no dia 15 de outubro, chega ao catálogo o filme Miraculous World: Xangai, A Lenda de LadyDragon. Ladybug tem a bolsa roubada com Tikki dentro, logo que chega a Xangai para visitar um tio. Sem seus pertences e sozinha na cidade, ela aceita a ajuda de uma jovem muito esperta chamada Fei. As duas se juntam em uma grande aventura e descobrem a existência de uma nova joia mágica. Quem também está na cidade, em busca de um poderoso artefato, é Hawk Moth.

Outros títulos são: Barbie Fairytopia: Mermaidia, Bom dia Martin, Boonie Bears, ao Resgate!, Cocomelon, HOT WHEELS e Irmãos Urso: A Viagem de Volta Pra Casa. Estreia ainda a segunda temporada das séries: Meu Amigãozão, Mya Go e Onde Está o Wally.

Para comemorar o Dia das Crianças, os sinais dos canais Gloob e Gloobinho estarão abertos de 08 a 17/10 para não assinantes, no Globoplay.

Netflix para crianças

Na Netflix, os destaques da programação para as crianças são as animações Um Conto Sombrio dos Grimm, Maya e os Três Guerreiros e Pokémon, o Filme: Segredos da Selva.

No dia 8 entra no catálogo O Conto Sombrio dos Grimm, onde João e Maria saem da sua história para participar de oito contos de fadas clássicos inspirados por eles. No mesmo dia é possível conferir Pokémon, o Filme: Segredos da Selva. O longa conta a história de Zaza, que cresceu na floresta com um solitário Zarude. Ao conhecer Ash e Pikachu, ele descobre o mundo dos humanos, mas um terrível plano coloca o seu lar em risco.

O dia 12 será comemorado com Tudo Por Um Pop Star, filme estrelado por Maísa Silva, inspirado na obra homônima de Thalita Rebouças. A história acompanha três amigas do interior, que encaram muitos desafios para ir ao show de sua banda favorita na capital.

No dia 22 de outubro estreia a animação Maya e Os Três Guerreiros. A princesa guerreira parte em uma missão para cumprir uma antiga profecia e salvar a humanidade da ira dos deuses vingativos. Confira o novo trailer oficial:

No dia 1 de outubro entrou na plataforma a primeira temporada da série live-action Magias & Miados e da animação Beyblade Burst Rise. Confira outras novidades na plataforma: Pistas de Blue e Você - primeira temporada (dia 4), Luccas Neto em: O Mapa do Tesouro 2 (dia 6) e a terceira temporada de A Casa Mágica da Gabby (dia 19).