Membro da equipe do novo ‘Indiana Jones’ é encontrado morto em Hotel

Em menos de duas semanas, uma nova tragédia marcou os bastidores do novo filme de 'Indiana Jones'. De acordo com 'The Sun', um membro da equipe da nova série 'Indiana Jones' foi encontrado morto em seu quarto de hotel. Nic Cupac, 54 anos, é um dos 100 profissionais que se dedicam a se preparar para a sequência de ação e aventura.

Nick já é um nome conhecido na indústria cinematográfica e participou de muitos filmes aclamados pela crítica, como "Jurassic Park", "Venom: Tempos de Carnificina", "Guardians of the Galaxy", "Star Wars: The Last Jedi" e outros.

Este profissional acaba de chegar a Fez, no Marrocos, para ajudar na preparação para a perseguição de riquixás. A causa da morte não foi confirmada, mas é considerada uma morte natural. "O melhor, quando comecei, ele me ensinou muitas coisas", escreveu um membro da mídia social de Cupac. "Estou triste. Nic é uma pessoa adorável", exclamou outro amigo.

O quinto filme da franquia, dirigido por James Mangold, estava previsto para ser lançado em 2022, mas foi adiado para 2023. Não apenas por causa da pandemia e da morte do homem, mas também porque o ator Harrison Ford sofreu uma lesão no ombro durante os ensaios para uma cena de luta.