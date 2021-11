Kristen Stewart relembra teste com cena de pegação com Robert Pattinson

Kristen Stewart relembrou em entrevista para o The New Yorker, seu teste com Robert Pattinson, para interpretar Bella e Edward em Crepúsculo.

A atriz revelou que a diretora Catherine Hardwicke, pediu que os dois simulassem uma cena de pegação para testar a química do casal. Stewart disse que o teste deixou bem claro que Pattinson ia funcionar no papel. “Ele tinha uma abordagem intelectual em relação a tudo aquilo, combinada com uma atitude de: 'Não ligo a mínima para isso, mas vou fazer funcionar'. Eu pensei: 'Cara, sim!'", comentou ela.

"Nós dois éramos jovens e estúpidos - mas, não estou dizendo que fizemos Crepúsculo ser muito melhor do que era, só que demos à história o que ela precisava. Quaisquer atores que interpretassem aqueles papéis tinham que estar sentindo o que nós estávamos", completou.