Alerta Vermelho já é o filme mais visto da Netflix; e também o mais caro

A trama acompanha John Hartley, o melhor investigador do FBI, enquanto a Interpol tenta prender o traiçoeiro Nolan Booth, mas os planos mudam quando os dois precisam unir forças para prender a ladra de artes mais procurada do mundo.

O longa também é o filme mais caro do streaming, os protagonistas receberam US$ 20 milhões (R$109 milhões) cada, e The Rock ainda ganhou US$ 1 milhão por cada post de divulgação do filme em seu Instagram.

