Juntas há 6 anos, Alice Braga e Bianca Comparato postam foto rara juntas

A sobrinha de Sônia Braga tem uma carreira sólida no cinema, tendo atuado em filmes de sucesso em Hollywood, como "A Cabana", "Esquadrão Suicida", "Eu Sou a Lenda", "Elysium", "Na Estrada", além dos brasileiros"Eduardo e Mônica" e "Cidade de Deus". Ela também é produtora ao lado do irmão, na empresa Losbragas.

Na imagem, as duas aparecem sorridentes deitadas em uma rede, durante uma viagem ao Parque Nacional de Joshua Tree, na Califórnia, EUA. "Fotos do deserto reveladas", escreveu Bianca.

