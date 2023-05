O Poço vai ganhar sequência na Netflix

A Netflix confirmou que o filme O Poço vai ganhar uma sequência. O novo longa já está em produção com direção de Galder Gaztelu-Urrutia.

O Poço fez sucesso no streaming com um enredo diferente com muito suspense, que mostra uma prisão vertical, onde os prisioneiros ficam em selas com mais de 200 níveis, e apenas uma mesa com alimentos passa entre as selas, quem está no nível mais baixo se alimenta de restos até chegar em níveis onde já não chega nada, para sobreviver os presos praticam até canibalismo.