Jenna Ortega sai do elenco de Pânico 7 após demissão de atriz por apoio à Palestina

Veja o post de Melissa Barrera que levou à sua demissão de "Pânico 7": "Gaza está sendo tratada atualmente como um campo de concentração. Deixar todos juntos em um canto sem onde ir, sem eletricidade e sem água... as pessoas não aprenderam nada com nossas histórias. E, assim como nossas histórias, as pessoas estão assistindo a isso de forma silenciosa. Isso é genocídio e limpeza étnica".

Jenna Ortega não está mais no elenco de Pânico VII, do qual era uma das protagonistas.

