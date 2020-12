Jared Leto confirma rumor em novo trailer de Morbius; confira

Morbius teve um trailer internacional divulgado para promover o lançamento no Japão. No vídeo Jared Leto explica quem é Michael Morbius e o que ele faz.

O protagonista também confirma que o longa faz parte do universo em expansão de Homem-Aranha.

“No filme, eu interpreto um novo personagem da Marvel que tenta curar pessoas com deficiência sanguínea através da ciência experimental. Esse é o projeto de vida dele, mas tudo sai do controle quando me transformo em um vampiro. “Isso é um pouco do que vai acontecer! É uma parte emocionante da expansão desse universo [compartilhado]. O público nem imagina o que esperar.”, diz ele.

O longa estreia nos cinemas brasileiros em 18 de março de 2021.