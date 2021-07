Jared Leto aparece irreconhecível nos novos cartazes de House of Gucci

A trama será uma adaptação do romance de não-ficção ‘The House of Gucci: A Sensational Story of Murder Madness, Glamour, and Greed’, com previsão de estreia para 27 de janeiro de 2022 nos cinemas brasileiros.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.