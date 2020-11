Filme Tom & Jerry mistura live-action e animação; confira trailer

O novo filme de Tom & Jerry ganhou seu primeiro trailer, o projeto vai misturar live-action e animação, e traz os clássicos personagens causando muita confusão.

A trama acompanha Jerry se mudando para Nova York, e morando no hotel mais chique da cidade nas vésperas de um casamento importante, até que a organizadora do evento, Kayla, vivida por Chloe Moretz, contrata Tom para se livrar do hospede indesejado.

O filme é dirigido por Tim Story e tem previsão de estreia nos EUA para o dia 5 de março de 2021.